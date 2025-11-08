"Prefiero no hablar de ese tipo de jugadores": Fabregas sobre Mina

Fabregas evita polémica

Tras el compromiso, el exfutbolista del Barcelona y Chelsea fue consultado sobre el incidente y prefirió no entrar en polémicas, aunque dejó una frase que generó debate.

“En el fútbol se ve de todo. Hablé con Smolcic y le dije que presionara fuerte una última vez antes de que entrara Douvikas. Defiendo a mi jugador; si hay algo que decir, se resuelve internamente. Pero no hay nada que decir. ¿Mina? Prefiero no hablar de este tipo de jugadores; que lo haga el árbitro”, dijo el técnico español.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes, donde varios hinchas interpretaron sus palabras como una crítica directa al estilo físico del defensor colombiano.

Mina responde con firmeza

Del otro lado, Yerry Mina también habló tras el encuentro y defendió su forma de jugar. El central del Cagliari aseguró que su intensidad es parte de su carácter competitivo y que no hace distinciones de rival.

“Sabemos que Morata es un jugador fuerte, pero yo soy fuerte en cada balón. Me da igual si mi madre, mi esposa o mi hija están ahí, siempre voy con todo. Ustedes lo saben bien y es un partido diferente el que juego contra el delantero”, declaró el exjugador del Everton.

El defensor colombiano fue una de las figuras del partido, sólido en el juego aéreo y determinante en los duelos defensivos.