Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 21:28
"Prefiero no hablar de ese tipo de jugadores": Fabregas sobre Mina
El colombiano fue titular en el partido frente al Como y tuvo un enfrentamiento con Morata.
El empate 0-0 entre Como y Cagliari por la jornada 11 de la Serie A dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana. En el segundo tiempo, Yerry Mina y Álvaro Morata protagonizaron un fuerte cruce que terminó con el delantero español pidiendo el cambio por molestias.
Durante buena parte del encuentro, ambos jugadores se midieron en duelos intensos, pero el momento clave llegó al minuto 61, cuando se cruzaron en una jugada sin balón. El árbitro sancionó falta y amonestó a Morata, quien de inmediato pidió ser sustituido. Cesc Fàbregas, entrenador del Como, aceptó el cambio y mandó al campo a Anastasios Douvikas.
Fabregas evita polémica
Tras el compromiso, el exfutbolista del Barcelona y Chelsea fue consultado sobre el incidente y prefirió no entrar en polémicas, aunque dejó una frase que generó debate.
“En el fútbol se ve de todo. Hablé con Smolcic y le dije que presionara fuerte una última vez antes de que entrara Douvikas. Defiendo a mi jugador; si hay algo que decir, se resuelve internamente. Pero no hay nada que decir. ¿Mina? Prefiero no hablar de este tipo de jugadores; que lo haga el árbitro”, dijo el técnico español.
Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes, donde varios hinchas interpretaron sus palabras como una crítica directa al estilo físico del defensor colombiano.
Mina responde con firmeza
Del otro lado, Yerry Mina también habló tras el encuentro y defendió su forma de jugar. El central del Cagliari aseguró que su intensidad es parte de su carácter competitivo y que no hace distinciones de rival.
“Sabemos que Morata es un jugador fuerte, pero yo soy fuerte en cada balón. Me da igual si mi madre, mi esposa o mi hija están ahí, siempre voy con todo. Ustedes lo saben bien y es un partido diferente el que juego contra el delantero”, declaró el exjugador del Everton.
El defensor colombiano fue una de las figuras del partido, sólido en el juego aéreo y determinante en los duelos defensivos.
Próximo reto para Yerry Mina
Tras este empate, el Cagliari suma un punto importante en su lucha por mantenerse en la mitad de la tabla. El próximo compromiso será el sábado 22 de noviembre a las 9:00 a.m. ante Genoa en la Arena Cerdeña, una vez finalice la Fecha FIFA.
Mina, convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos con la Selección Colombia, buscará mantener su ritmo competitivo y seguir consolidándose en Italia.
Fuente
Antena 2