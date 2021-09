A James le sobran defensores: "Está por encima de todos los demás"

Los días en el entorno de James Rodríguez han estado un poco movidos. El colombiano no pudo salir del Everton en este mercado de fichajes, y por ende, ha recibido algunas críticas, pues se dice que es un jugador costoso en la plantilla de los ‘toffes’ y que no está rindiendo como se debería.

No obstante, al mal tiempo buena cara y por ello, a James no le faltan defensores. En esta oportunidad los medios de Inglaterra siguen pidiendo que al colombiano se le dé la oportunidad para demostrar en esta temporada el talento que tiene.

Le puede interesar: Después de varios meses, la hermana de James Rodríguez mostró su embarazo

El medio inglés, Liverpool Echo, señaló que “es posible que muchos no esperaran que James Rodríguez todavía estuviera en el club, pero está muy por encima de todos los demás en términos de un número 10 en el equipo del Everton”, pues este mercado de fichajes no llegó un jugador que le pueda hacer competencia al colombiano.

Hay que recordar que James ya se encuentra disponible para que el estratega Rafael Benítez disponga de él en el momento en que lo necesite, pues hace unos días dijo que se encontraba “físicamente bien. No crean en todo lo que dicen. Me estoy entrenando bien, me siento bien y preparado para lo que me toque y lo que viene”.

Vea también: "Está ganando mucho dinero": siguen las críticas contra James tras no salir del Everton

Y es que la idea de James es tener minutos este semestre para poder tener una oportunidad en la convocatoria del mes de octubre donde la Selección Colombia jugará por la triple fecha de la Eliminatorias a Qatar 2022.