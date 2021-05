A James no le faltan los elogios: "Es un jugador vital en Everton"

Everton sigue con la ilusión de clasificar a uno de los torneos más prestigiosos de Europa. Por ende, el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti jugará este jueves ante Aston Villa por la fecha 36 de la Premier League, donde los ‘Toffes’ tendrán que ganar para seguir cerca del quinto puesto que hasta el momento lo ocupa el West Ham que en la jornada anterior perdió precisamente ante Everton por la mínima diferencia.

Aunque el colombiano James Rodríguez no ha jugado en los dos últimos partidos, el ex futbolista Michael Ball respaldó lo que ha hecho James en los partidos, donde ha sido figura con los 'Toffes': “Con James en condiciones, es importante. Es un jugador vital en Everton. Incluso si sale de la banca, tiene la calidad para causar impacto" resaltó el inglés en el diario Liverpool Echo.

A pesar que no se conoce la evolución de Rodríguez, el estratega Ancelotti confía que el colombiano esté disponible para este encuentro, ya que será vital en la recta final de la Premier League, donde varios equipos están disputando un cupo para la Champions o Europa League.

Hay que recordar que días atrás, el italiano Ancelotti indicó que James “está feliz, está cómodo aquí. Tuvo algunos problemas, por supuesto, pero esto no afecta el deseo que tiene de quedarse aquí y jugar en el Everton en el futuro".

Vale señalar que James no es el único lesionado. Su compatriota Yerry Mina salió lesionado en el partido anterior, por lo que no sería tenido en cuenta para jugar ante Aston Villa hasta que no se conozcan los resultados de la molestia que sufrió.