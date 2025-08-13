Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 12:34
A Jhon Arias le exigen trabajo en Wolverhampton: "necesita tiempo"
Vitor Pereira, técnico de Wolverhampton, elogió las condiciones del colombiano.
El colombiano Jhon Arias aspira a dar un salto de calidad en su carrera, después de brillar en Fluminense y ser fichado, luego de su destacada actuación en el Mundial de Clubes, por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League.
A pesar de haber demostrado parte de su calidad en los juegos de preparación, el extremo de 27 años aún tiene trabajo pendiente en los "Wolves" para poder ganarse un lugar y convertirse en indiscutido.
Técnico de Wolverhampton habló del plan que tiene con Jhon Arias
A pocos días para el inicio de la temporada en la Premier League Vitor Pereira, director técnico de Wolverhampton, a conocer el trabajo que tiene que hacer Jhon Arias para poder brillas.
"Debemos ser conscientes de que Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. Necesita tiempo para comprenderlo, porque la Premier League es muy técnica, pero también muy física", dijo.
Pereira también explicó que el colombiana debe entenderse con sus compañeros y adquirir el estilo de juego del equipo.
"El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse. Pero lo primero para Arias es conectar con sus compañeros, con el entrenador y con mi cuerpo técnico, y entender cómo les proponemos jugar como equipo y cómo aprovechar sus cualidades", afirmó.
Finalmente, el entrenador de Wolves destacó las características del colombiano al asegurar que será de gan ayuda en la temporada.
“Pero tiene muchas cualidades y estoy seguro de que nos ayudará mucho”, puntualizó.
Wolverhampton debutará en la temporada 2025/2026 de la Premier League este sábado 16 de agosto recibiendo en la fecha 1 Manchester City a partir de la 11:30 de la mañana horario colombiano.
Fuente
Antena 2