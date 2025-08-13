A Jhon Arias le exigen trabajo en Wolverhampton: "necesita tiempo"

Técnico de Wolverhampton habló del plan que tiene con Jhon Arias

A pocos días para el inicio de la temporada en la Premier League Vitor Pereira, director técnico de Wolverhampton, a conocer el trabajo que tiene que hacer Jhon Arias para poder brillas.

"Debemos ser conscientes de que Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. Necesita tiempo para comprenderlo, porque la Premier League es muy técnica, pero también muy física", dijo.

Pereira también explicó que el colombiana debe entenderse con sus compañeros y adquirir el estilo de juego del equipo.

"El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse. Pero lo primero para Arias es conectar con sus compañeros, con el entrenador y con mi cuerpo técnico, y entender cómo les proponemos jugar como equipo y cómo aprovechar sus cualidades", afirmó.