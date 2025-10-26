Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 07:51
A qué hora y cómo ver Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO 28 de octubre
Se disputa una fecha más de la Premier League.
Arsenal y Crystal Palace se miden en una nueva jornada de la Premier League.
Se espera protagonismo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.
Siga Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO 28 de octubre: Premier League
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Disney+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 9:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00
Fuente
Antena 2