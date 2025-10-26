A qué hora y cómo ver Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO 28 de octubre

Arsenal y Crystal Palace se miden en una nueva jornada de la Premier League.

Se espera protagonismo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Siga Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO 28 de octubre: Premier League

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Disney+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00