Arsenal vs Crystal Palace, Premier League
Arsenal vs Crystal Palace, Premier League
AFP | Antena 2
Premier League
Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 07:51

A qué hora y cómo ver Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO 28 de octubre

Se disputa una fecha más de la Premier League.

Arsenal y Crystal Palace se miden en una nueva jornada de la Premier League.

Se espera protagonismo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Siga Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO 28 de octubre: Premier League

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Disney+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00

Antena 2
