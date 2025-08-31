Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 08:40
A qué hora y cómo VER EN VIVO Liverpool vs. Arsenal, Premier League HOY 31 de agosto
El reciente campeón de la Premier League enfrenta la visita de los 'Gunners'.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Liverpool vs. Arsenal
El partido de la fecha 3 en la Premier League 2025-2026 se llevará a cabo este domingo 31 de agosto a partir de las 10:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por la señal de ESPN y por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.
Para países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por MAX, señal que junto con Amazon Prime Video y TNT Sports también transmitirán el partido para México, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, nbcsports.com, NBC Sports App y Telemundo Deportes En Vivo.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 10:30
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:30
Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30
ET Estados Unidos: 11:30 horas
PT Estados Unidos: 8:30 horas.
