Cargando contenido

Liverpool y Arsenal en duelo por Premier League 2025-2026
Futbolistas de Liverpool y Arsenal
AFP
Premier League
Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 08:40

A qué hora y cómo VER EN VIVO Liverpool vs. Arsenal, Premier League HOY 31 de agosto

El reciente campeón de la Premier League enfrenta la visita de los 'Gunners'.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Liverpool vs. Arsenal 

El partido de la fecha 3 en la Premier League 2025-2026 se llevará a cabo este domingo 31 de agosto a partir de las 10:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por la señal de ESPN y por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+. 

Lea también: Luis Díaz es advertido; Kompany habló del increíble gol desperdiciado con Bayern Múnich

Para países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por MAX, señal que junto con Amazon Prime Video y TNT Sports también transmitirán el partido para México, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, nbcsports.com, NBC Sports App y Telemundo Deportes En Vivo. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 10:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30 

ET Estados Unidos: 11:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 8:30 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liverpool

Liverpool

Imagen
Arsenal

Arsenal

Imagen
Premier League

Premier League

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Arne Slot

Arne Slot

Imagen

Mikel Arteta

Cargando más contenidos

Fin del contenido