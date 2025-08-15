A qué hora y cómo VER EN VIVO Liverpool vs Bournemouth HOY 15 de agosto - Premier League

El Liverpool inicia su camino en la Premier League 2025/26 este viernes con un atractivo duelo ante el Bournemouth en Anfield, buscando comenzar la temporada con pie derecho tras un mercado de fichajes agitado y varios cambios en su plantilla.

El equipo dirigido por Arne Slot llega con la expectativa de pelear por el título, luego de cerrar la campaña anterior en puestos de Champions y con un fútbol que ilusionó a su afición. Los fichajes y la reestructuración del plantel serán puestos a prueba desde el primer minuto.

Por su parte, el Bournemouth afronta el reto de puntuar en uno de los estadios más difíciles de Inglaterra, respaldado por una pretemporada positiva y la intención de evitar problemas con el descenso.

Será un partido donde los locales buscarán imponer su ritmo ofensivo, mientras que la visita apostará por el orden defensivo y la contra.