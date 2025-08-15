Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 11:32
A qué hora y cómo VER EN VIVO Liverpool vs Bournemouth HOY 15 de agosto - Premier League
Siga las emociones del partido por la primera fecha de la primera división de Inglaterra.
El Liverpool inicia su camino en la Premier League 2025/26 este viernes con un atractivo duelo ante el Bournemouth en Anfield, buscando comenzar la temporada con pie derecho tras un mercado de fichajes agitado y varios cambios en su plantilla.
El equipo dirigido por Arne Slot llega con la expectativa de pelear por el título, luego de cerrar la campaña anterior en puestos de Champions y con un fútbol que ilusionó a su afición. Los fichajes y la reestructuración del plantel serán puestos a prueba desde el primer minuto.
Por su parte, el Bournemouth afronta el reto de puntuar en uno de los estadios más difíciles de Inglaterra, respaldado por una pretemporada positiva y la intención de evitar problemas con el descenso.
Será un partido donde los locales buscarán imponer su ritmo ofensivo, mientras que la visita apostará por el orden defensivo y la contra.
Liverpool vs Bournemouth: cómo VER EN VIVO HOY sábado 15 de agosto
El partido entre Liverpool y Bournemouth por la primera fecha de la Liga Betplay se disputará este viernes 15 de agosto a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:00
España: 21:00
Costa Rica y México: 13:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
Fuente
Antena 2