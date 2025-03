A qué hora y DÓNDE VER Crystal Palace vs Ipswich Town este 8 de marzo

Vuelve la competitiva Premier League tras las responsabilidades de varios equipos en la FA Cup. La liga inglesa regresará con un encuentro que puede definir mucho en el tema del descenso y, para otro elenco, meterse en los puestos cercanos de torneos europeos.

Crystal Palace, con Jefferson Lerma y con un espectacular Daniel Muñoz esperan seguir en la racha positiva en la Premier League y seguir dando de qué hablar en el certamen. Una victoria de los londinenses, permitiría acercarse más a competencias de Europa, y, ponerse en la mitad de la tabla de posiciones.

Por su parte, la realidad no es la misma para el Ipswich Town que recientemente ascendió y que podría volver a caer a la segunda división si no pisa el acelerador en la campaña. El conjunto visitante es decimoctavo con 17 unidades, a cinco de la salvación. Una victoria en este duelo, todavía no le permitiría salir del fondo de la tabla.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Crystal Palace vs Ipswich Town este 8 de marzo por la Premier League

Este sábado 8 de marzo, Crystal Palace recibe al Ipswich Town para disputar la Premier League. El partido puede ser visto a través de ESPN y Disney +, también puede seguirlo por Antena 2.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 10:00

México: 09:00

Venezuela y Bolivia: 11:00

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00