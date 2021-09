A regañadientes: Benítez cuenta con James, pero le pone tres condiciones

Todo parece ser y es que James Rodríguez continuará, al menos, en este semestre bajos las órdenes del estratega del Everton, Rafael Benítez. Por el colombiano no llegó una oferta que hubiese satisfecho a los directivos de los ‘Toffes’ por lo que seguirá como jugador del cuadro inglés.

Aunque mucho se ha dicho que entre el colombiano y español no hay una buena relación, parece ser que dejaron atrás esos rumores. Desde Inglaterra dicen que "Benítez es pragmático y no le dará la espalda a Rodríguez, pero está claro, preferiría que hubiera salida”, pues James no es de sus preferencias.

El medio inglés, Liverpool Echo indicó que James tendrá que estar “produciendo lo que debe en el entrenamiento y se aplica a los métodos de Benítez, como quiere el entrenador, entonces lo considerará" para los torneos que tendrá en frente los ‘Toffes’.

Hay que decir que el técnico español es consciente del talento del mediocampista cucuteño, pero "exige más de sus atacantes, especialmente sin balón, y no está dispuesto a complacer al colombiano de la misma manera que Carlo Ancelotti estaba dispuesto a hacerlo. Rodríguez es un miembro muy querido del equipo... Benítez le reafirmará que si se desempeña como se requiere en los entrenamientos en Finch Farm, entonces estará bajo consideración para la visita de Burnley, el 13 de septiembre", indicó el medio inglés citado anteriormente.

James tendrá que acoplarse a lo que busca Benítez, pues es la única manera de que pueda tener un cupo en el Everton, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en las grandes ligas de Europa ya cerró, pero hay otros torneos que podrían interesarse en el colombiano.