Advertencia en Liverpool para el remate de temporada: atento Luis Díaz

Liverpool obtuvo un triunfo más que determinante en Premier League, pues durante el compromiso de fin de semana, el equipo de Arne Slot venció al AFC Bournemouth por dos goles.

Ahora, el equipo se encamina a consolidar su buen momento con títulos, pues la temporada entra en una etapa más que decisiva y el jugador Ibrahima Konate advirtió a sus compañeros sobre lo que se vive en la temporada.

"Hemos tenido un gran comienzo y todo nos va bien en este momento, incluso en la Liga de Campeones. Pero creo que lo más importante es que volvamos a empezar y trabajemos aún más duro porque ya estamos en la segunda parte de la temporada", destacó.

Del mismo modo, Konate se refirió a la Premier League, pues es el torneo que le hace falta por conseguir con el equipo y todo parece indicar que esta temporada se podría dar un triunfo en el campeonato por la gran diferencia respecto a los demás contrincantes.

"Tenemos que trabajar mucho porque todo el mundo quiere ganarnos, así que simplemente tenemos que seguir hasta el final. Será muy difícil y tenemos que trabajar muy, muy duro para seguir adelante y mantener la calma. Por supuesto, este título [la Premier League] es el único que faltaba entre mis manos en Inglaterra [a nivel nacional] y realmente espero que esta temporada lo logremos. Sabemos que todos nuestros fans están con nosotros y tenemos que hacer todo lo posible para lograrlo", destacó.

La clave de la defensa del Liverpool

Además, el defensor también habló en entrevista con el equipo sobre su compañero Virgil Van Dijk, con quien ha creado una línea defensiva más que sólida a lo largo del año.

"Cuando estaba en Leipzig vi algunos partidos del Liverpool y no me di cuenta de lo bueno que era. Luego, cuando llegué aquí, a veces pensaba: '¡No! ¿Cómo es posible?' Y ahora creo que, como es demasiado bueno, algunos delanteros ven a Virgil y simplemente piensan: 'No tengo ninguna posibilidad contra él. Lo necesito en la cancha y creo que él también lo necesita, ¡espero! Sé lo bueno que puede ser para mí y simplemente trabajamos juntos e intentamos ser la mejor pareja del mundo", mencionó.