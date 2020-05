Alan Shearer cuenta el susto que se llevó con el 'Tino' Asprilla en Newcastle

Faustino Asprilla fue una de las figuras del Newcastle United en los años 90. El colombiano compartió equipo con la estrella de la Selección de Inglaterra, Alan Shearer. Precisamente, el exjugador inglés recordó una curiosa anécdota que vivió con el 'Tino'.

Mire acá: 'Tino' Asprilla dice que "el hambre es la peor sensación" y dona mercados a los más necesitados

En charla con Gary Lineker, otro exfutbolista británico, Shearer contó que tuvo un susto increíble un día domingo cuando se encontraba en su casa tranquilo y de un momento a otro apareció el 'Tino' a tocar el timbre, golpear fuerte y gritar en plena madrugada.

"El timbre de mi puerta sonó un domingo como a las 6:30 de la mañana, y ahí mismo me pregunto, '¿qué demonios es eso? Miré afuera y vi al 'Tino' sentado, gritando: '¡Shearer! ¡Shearer'", contó el inglés entre risas al recordar las locuras del colombiano cuando brillaba en Newcastle.

"No me preguntes qué estaba haciendo, no me preguntes dónde había estado, pero creo que, sin gritar, fácilmente podría haber entrado a mi casa. Era un tipo loco, pero encantador (risas)", sentenció Alan Shearer, que resalta que tuvo una gran relación de amistad con el atacante colombiano.

Puede ver: El 'Tino' Asprilla, con la ilusión de ver al Newcastle campeón de la Champions

Cabe recordar que el 'Tino' es muy recordado en el Newcastle United por los goles que marcó y las jugadas que hacía. Su actuación cuando enfrentó al Barcelona por la Champions League fue descomunal, pues le marcó 3 goles al conjunto culé que en ese momento era dirigido por Louis van Gaal.