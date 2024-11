Alarma en Liverpool: Salah pone en duda su continuidad "estoy más afuera"

Liverpool logró una sufrida victoria en la fecha 12 de la Premier League al derrotar en condición de visita 3-2 a Southampton en juego en el que el egipcio Mohamed Salah fue la gran figura de los 'reds' al anotar un doblete.

Con los tres puntos, el equipo de Anfield se mantuvo en el primer lugar del campeonato con 31 puntos y ahora tiene ocho de ventaja sobre el Manchester City que es segundo y que en la fecha cayó como local 0-4 ante el Tottenham.

Lea también: Liverpool busca récord del City en Premier: Luis Díaz será vital

Mohamed Salah encendió las alarmas en Liverpool

A pesar de la alegría por la victoria, el futbolista egipcio Mohamed Salah causó gran preocupación en Liverpool al dejar incierto su futuro y su continuidad en el equipo.

El contrato de Salah con los 'reds' está pactado hasta junio de 2025, por lo que en enero del próximo año tendrá la posibilidad de negociar como jugador libre un nuevo vínculo con otro club.

Con 32 años, el egipcio es el jugador mejora pagado de la plantilla de Liverpool al recibir un salario de entre £350.000 y £400.000.

Al ser consultado sobre su futuro, el egipcio dejó claro que aún no ha recibido ninguna oferta de renovación por parte de Liverpool.

"Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club, probablemente estoy más fuera que dentro", reconoció Salah en diálogo con NBC.

En sus declaraciones, el egipcio también dejó claro que su deseo es seguir en el club de Anfield, pero reconoció que debe llegar a un acuerdo con los directivos.

Vea también: Remontada de Liverpool en la fecha 12 para alejarse cada vez más del Manchester City

"Ya sabéis que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como éste. Pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro", agregó.

Finalmente, Salah aclaró que no está en sus planes retirarse y también afirmó que tiene como objetivos ganar la Premier y la Champions League.

"No me voy a retirar pronto, así que solo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier League y, con suerte, también la Champions League . Estoy decepcionado, pero ya veremos", dijo.