Alex Iwobi se sinceró sobre la competencia con James Rodríguez en Everton

En las últimas semanas, Everton ha tenido altibajos en lo que corresponde a sus resultados deportivos. Casualmente, ante la ausencia de James se lograron algunas victorias, pero cuando el colombiano volvió de su lesión cayeron derrotados.

No obstante, James sigue siendo el titular sobre la banda izquierda del equipo de Ancelotti, aunque en ocasiones lo hace por el centro del ataque. En todo caso, su reemplazo fue el nigeriano Alex Iwobi y cumplió de buena manera.

El atacante tuvo un diálogo con los medios oficiales de Everton donde dio parte de cómo es la competencia al interior del grupo; en su caso, con James Rodríguez.

"Quiero ganar trofeos con el Everton y estar muy involucrado en ese logro. Somos muy ambiciosos e intentamos hacer de esta una temporada especial y es emocionante cuando agregas talento al equipo. No es fácil ganar un lugar, así que me hace trabajar más duro. Sé que si no juego bien, otros se me adelantarán", comentó respecto a su posición en el club.

"La capacitación ha sido completa y todos los jugadores están haciendo todo lo posible para demostrar que podría comenzar como titulares. Esa es una competencia saludable", agregó Iwobi.

El próximo partido de Everton será este sábado a las 9am cuando enfrenten a Rotherham en la tercera fase de la FA Cup jugando como locales. Se prevé que James rodríguez será titular.