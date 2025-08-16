Actualizado:
Amargo debut de Jhon Arias en la Premier; así le fue en la derrota 4-0 ante el City
El jugador colombiano ingresó en el minuto 72 del partido.
El futbolista colombiano Jhon Arias tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Wolverhampton en la Premier League de Inglaterra. Lastimosamente el resultado no fue el esperado ya que terminó goleado 4-0 ante el Manchester City que comenzó con pie derecho.
Jhon fue suplenten en el partido ante el Manchester City
Arias ingresó cuando el partido estaba en contra 3-0 y en su mayoría estuvo presente por el costado izquierdo del campo, sobre todo pegado a la línea buscando la explosividad por ese sector del campo y la proyección al ataque.
Sin embargo en el cuadro de calor del deportista, también se ve como su ubicación detrás de la línea de la mitad de la cancha le dio la oportunidad de poder aportar en marca al equipo que después vio nuevamente caer su portería y perder el su primer juego de la temporada.
El otro colombiano en este equipo, Yerson Mosquera, no tuvo minutos en el partido y permaneció en la suplencia durante todo el encuentro.
🚨🇨🇴 ¡Jhon Arias debuta oficialmente en la English Premier League!— Samuel Vargas (@SVargasOK) August 16, 2025
El colombiano ingresó en Wolverhampton a los 72' en lugar de Bellegarde. Su equipo cae 0-3 ante el Manchester City... pic.twitter.com/HrDDG1kSBH
Manchester City aplastó a Wolverhampton
La gran figura del partido fue el noruego Erling Haaland quien marcó doblete en el partido y desde ya quiere cambiar la imagen que mostró en la pasada campaña cuando en el remate tuvo algunos problemas físicos que no le permitieron aportar con goles.
De esta forma, el equipo que dirige el español Pep Guardiola se pone provisionalmente líder de la tabla clasificación, a la espera de los juegos que se desarrollen entre domingo y lunes para completar la primera jornada.
Pero más allá del primer liderato, el Manchester City consiguió enviar un mensaje que confianza para sus hinchas y directivos para lograr reconquistar el título, que cedió la pasada temporada al Liverpool después de cuatro años siendo el campeón consecutivo.
Antes del partido se realizó un homenaje al fallecido Diogo Jota y a su hermano André, quienes murieron el pasado mes de julio en un accidente de tránsito. Además de guardarse un minuto de silencio, como en el resto de partido de la primera fecha, la esposa de Diogo Jota estuvo presente en el campo y el que fue su compañero y mejor amigo, Rubén Neves.
