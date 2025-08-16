Amargo debut de Jhon Arias en la Premier; así le fue en la derrota 4-0 ante el City

Jhon fue suplenten en el partido ante el Manchester City

Arias ingresó cuando el partido estaba en contra 3-0 y en su mayoría estuvo presente por el costado izquierdo del campo, sobre todo pegado a la línea buscando la explosividad por ese sector del campo y la proyección al ataque.

Sin embargo en el cuadro de calor del deportista, también se ve como su ubicación detrás de la línea de la mitad de la cancha le dio la oportunidad de poder aportar en marca al equipo que después vio nuevamente caer su portería y perder el su primer juego de la temporada.

El otro colombiano en este equipo, Yerson Mosquera, no tuvo minutos en el partido y permaneció en la suplencia durante todo el encuentro.