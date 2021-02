Ancelotti acabó con los rumores y confesó por qué James fue suplente

En la fecha 23 de la Premier League Everton y Manchester United se verán las caras. Ambos tienen la ambición de quedarse con los tres puntos para perseguir a su rival Manchester City, en el caso de los 'Red Devils', mientras que los 'Toffees' no quieren ceder más terreno y por ende, quieren la victoria para estar más cerca del selecto grupo de los clasificados a competiciones internacionales.

Por tal razón, Ancelotti quiso dejar a un lado los comentarios sobre haber puesto a James Rodríguez en el banquillo para el compromiso anterior ante Leeds United donde consiguieron la victoria 1-2: “Pienso que todos los jugadores tienen dificultades para entender por qué no juegan, pero yo siempre digo que hay dos razones para no jugar. Una puede ser que no jugaron bien el juego anterior y la segunda es para darle descanso. Si no jugaron bien, yo se los voy a decir, pero si yo no te digo nada y no juegas, significa que vas a tener descanso. Espero que ellos entiendan y si no, se pueden acercar a mí y les explico", argumentó en la rueda de prensa previa al encuentro entre los ‘Red Devils’ y ‘Toffes’.

Le puede interesar: Suárez, sobre sueldo Messi: "No entiendo por qué la gente tiene tanta maldad"

Además de ello, señaló que su decisión no pasó por el mal partido de James ante Newcastle: "No opino que James no jugara bien ante Newcastle. No le di descanso ante Leeds porque hubiera jugado mal ante Newcastle. Le di descanso porque ha jugado tres partidos en línea y quería tenerlo fresco para el partido ante Manchester United, además quería evitar lesiones. Esa es la razón por la que James y Michael Keane, no jugaron. Voy a rotar varios jugadores, es una forma normal de manejar los planteles".

Por otra parte, Ancelotti se encuentra a gusto con el trabajo que ha venido realizando Yerry Mina en la zaga, ya que ha venido mejorando fecha tras fecha: “Yerry está jugando bien, pero no es solo una clave individual. Si uno defiende bien es el sacrificio de todo el equipo, de los delanteros, los volantes. Cuando un equipo se defiende bien en conjunto se dan los resultados".

Vea también: [Video] James confiesa quién es mejor bailarín entre él y Yerry Mina

Hay que recordar que este compromiso ante Manchester United será el ‘desquite’ de Everton, debido a que en la primera vuelta de la Premier League, los rojos vencieron en Goodison Park con marcador de 1-3.