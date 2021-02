Ancelotti confirma el tiempo de baja que tendrá Yerry Mina

Carlo Ancelotti habló un día antes al duelo frente al Liverpool por el clásico de la ciudad y reiteró que Yerry Mina no podrá actuar en el importante compromiso de este fin de semana. Asimismo, confirmó que el zaguero colombiano estará, en principio, entre tres a cuatro semanas sin jugar.

Siendo así, Yerry Mina se perdería la jornada de Eliminatoria sudamericana donde la Selección Colombia enfrentará a Brasil y Paraguay.

El tema de Mina se dio en la pasada derrota ante el Manchester City 3-1 en Goodison Park. Cuando hasta ahora se jugaba el minuto 18 del partido, el central sintió una molestia en su pierna izquierda, se tiró al césped y pidió asistencia médica. Acto seguido, fue sustituido.

🔙 | Calvert-Lewin and Allan are both fit for #LIVEVE! 💪



Carlo also repeats that Yerry Mina will miss Saturday's derby through the injury sustained on Wednesday night.



Watch live: https://t.co/bjyN5Q1PTn pic.twitter.com/aug8DLxlOI