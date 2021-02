Ancelotti confirma situación física de James antes del duelo ante el City

Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa que James Rodríguez sí estará listo para el duelo por la FA Cup ante el Manchester City de Pep Guardiola. Aunque el colombiano había recibido un fuerte golpe en el encuentro del pasado fin de semana frente al Fulham, ya estaría en perfectas condiciones.

"Es la intensidad de los partidos y en la Premier League hay mucho contacto. Desafortunadamente sufrió [James Rodríguez] un contacto contra el Fulham, pero creo que no pasó nada. Fue normal. Está disponible para jugar mañana", aseguró el entrenador italiano.

Ancelotti on James Rodriguez suffering knocks "It's the intensity of the games & the PL. There's a lot of contact. Unfortunately he suffered contact against Fulham but I think there was nothing wrong. It was normal. He's available to play tomorrow" #EFC