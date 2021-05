Ancelotti da un parte de tranquilidad sobre James para el próximo partido del Everton

Todo parece indicar que James Rodríguez habría superado la molestia que le impidió jugar en la derrota del Everton ante el Aston Villa en la pasada jornada de la Premier League. La sorpresa se dio luego que el estratega de los ‘Toffes’, Carlo Ancelotti, diera a conocer la lista de los jugadores que harían parte del compromiso, minutos antes de este.

A pesar que se especuló que podría estar un par de juegos por fuera, debido a una lesión en la pantorrilla, el timonel italiano dio un parte de tranquilidad para la afición del Everton y al cuerpo técnico de la Selección Colombia encabezado por Reinaldo Rueda, quien está definiendo su lista de convocados.

Según indicó Ancelotti en la conferencia ante los medios del club inglés, “James no tuvo un gran problema, pero no queríamos correr riesgos” y por ende, la presencia del colombiano en la próxima jornada estaría casi segura, teniendo en cuenta que el entrenador indicó que “James va a jugar el próximo partido” ante el West Ham.

Hay que recordar que Ancelotti agregó que le preocupa la concentración de sus jugadores en los últimos partidos, donde no ha conseguido buenos resultados: “Parecía que los jugadores estaban concentrados pero no esta noche (sábado), no estaban concentrados y, tal vez necesito presionar más en ese aspecto para tener a los jugadores más preparados cuando comience el juego”.

Mientras tanto, Everton sigue con la fe intacta en clasificar a los torneos internacionales, teniendo en cuenta que restan cinco jornadas y está a seis unidades del quinto puesto que por el momento lo ocupa su rival de turno West Ham.