El estratega italiano, Carlo Ancelotti asistió a la rueda de prensa previa al compromiso entre el Aston Villa y Everton, donde los ‘Toffes’ buscarán conseguir un nuevo triunfo que le permitan seguir aspirando a un cupo de la próxima Champions o Europa League.

En medio de la conferencia, al timonel del club inglés se le preguntó sobre qué pasará con el futuro del volante colombiano, James Rodríguez, a quien se le comparó con el ex atacante camerunés, Samuel Eto’o, quien salió de los ‘Toffes’ porque no rindió como se esperaba: en 13 partidos anotó en tres oportunidades; cifra decepcionante para un delantero de su clase.

Por tal razón, el técnico fue tajante al decir que "no creo que podamos comparar. James Rodríguez eligió este club porque creo que estaba emocionado con el proyecto y todavía está emocionado con el mismo”.

Asimismo, Ancelotti indicó que James “creo que está feliz, está cómodo aquí. Tuvo algunos problemas, por supuesto, pero esto no afecta el deseo que tiene de quedarse aquí y jugar en el Everton en el futuro".

A pesar que Everton aún sigue luchando en la presente temporada, Carlo Ancelotti idealiza lo que será su equipo para el 2021-2022, donde se ha rumorado que nombres como el de Philippe Coutinho o Gareth Bale podría llegar a los ‘Toffes’: "El objetivo no es tener grandes nombres aquí. El objetivo es tener buenos jugadores que son necesarios para mejorar la calidad y la fuerza de la plantilla. Queremos fichar jugadores que nos mejoren, y los vamos a fichar".

Finalmente, no quiso llevarse por la preocupación de no estar entre los clasificados a los torneos internacionales: “No creo que la clasificación para Europa marque la diferencia. Por supuesto, sería un paso adelante para todos, para mí, para los jugadores que ya están aquí y los nuevos jugadores. Pero lo que estamos pensando no cambia si estamos en Europa o no. La idea del proyecto es mejorar y ser más competitivo la próxima temporada".