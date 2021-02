Ancelotti explica su viral celebración soplando una taza de té

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, celebró el quinto gol de su equipo contra el Tottenham Hotspur en la FA Cup sin inmutarse y mientras soplaba su taza de té.

"Estaba bebiendo té porque me estaba congelando", dijo el técnico italiano este viernes en rueda de prensa.



"Después de 90 minutos casi ni podía hablar, así que pedí una taza de té y cuando Bernard marcó el quinto gol no lo celebré por dos razones: tenía una taza de té caliente en mi mano y además no sabía si el gol iba a subir o no porque podía haber fuera de juego", apuntó Ancelotti.



"Por eso estuve tan calmado, hacía muchísimo frío".

El Everton se impuso este miércoles al Tottenham Hotspur en un encuentro loco decidido por 5-4 en la prórroga que clasifica a los 'Toffees' para los cuartos de final de la FA Cup.



El partido fue todo un carrusel de goles, en el que el Tottenham empezó ganando, el Everton dio la vuelta hasta el 3-1 en la primera parte, los 'Spurs', lograron empatar y el Everton cogió dos veces más la ventaja para acabar llevándose el duelo en la prórroga.



Se las prometían muy felices los de José Mourinho cuando el colombiano Davinson Sánchez adelantó a los suyos con un gol de cabeza en un córner, pero el Everton remontó rápidamente. En dos minutos, Dominic Calvert-Lewin aprovechó una mala salida de balón y una mala parada de Hugo Lloris para empatar y Richarlison hizo el 2-1 con un disparo desde la frontal.