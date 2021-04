Ancelotti explicó la influencia de James marcando diferencias entre Everton y Real Madrid

Uno de los técnicos más ganadores de los últimos años en el fútbol europeo es el italiano Carlo Ancelotti. El experimentado DT concedió una entrevista al portal británico ‘The Athletic’ donde habló del Everton y lo comparó con los grandes clubes como Real Madrid. Además, explicó la influencia de James Rodríguez en su equipo.

Sobre el colombiano, Ancelotti dijo: “Con James, la capacidad técnica del equipo crece mucho. No es casualidad que marcásemos muchos más goles cuando él estaba en forma al principio de la temporada".

Respecto a la forma de jugar en la Premier League, comentó: "El nivel de intensidad en Inglaterra es mucho mayor que en otros lugares. Es muy alto contra cualquier equipo de la liga. En Italia es más una batalla táctica, lo que baja la intensidad... Pero todo ha cambiado mucho. Ahora no es fácil decir que un equipo inglés juega como un equipo inglés… Antes era el equipo de Maradona, el equipo de Platini..., ahora es el equipo de Mourinho, el de Guardiola, el de Ancelotti...".

Le preguntaron por el nuevo torneo europeo de clubes que quieren montar y dijo: "Para mí, la Superliga no debe existir. Ya tenemos la Champions League y es suficiente, ¿no?", agregando que él apoya el VAR, pero que los árbitros centrales deben tener más carácter.

Respecto a Everton, comparado con los grandes clubes como Real Madrid, señaló: "Debes ser más paciente con los errores que ellos puedan cometer y esas cosas. Pero lo más importante es que no puedes perder la confianza en lo que hacemos juntos. No he encontrado esa transición demasiado complicada porque me encontré un ambiente muy positivo, es como una familia"

Y agregó: "El Everton tiene historia y valores tradicionales. No puedo compararlo con uno de esos equipos, que son más como negocios. Everton tiene un fuerte sentimiento de amor y afecto que envuelve el lugar para los aficionados. Por supuesto que pueden criticarnos, pero es porque su amor por el club les hace querer lo mejor para nosotros".