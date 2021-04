"Ancelotti puede traer jugadores de cualquier calidad"

El estratega italiano del Everton, Carlo Ancelotti ha estado en el ojo del huracán por las modificaciones que realizó en el compromiso ante el Crystal Palace, donde empató 1-1 y perdió la oportunidad de quedar cerca de los puestos para clasificar a la Champions o Europa League.

Uno de esos polémicos cambios fue el de James Rodríguez a quien sacó a los 79 minutos e instantes después le empataron el partido por lo que el ex futbolista de los ‘Toffes’, Michael Ball publicó en Liverpool Echo que Ancelotti “se equivocó con sus sustituciones, pensé. Los cambios le dieron a Palace un poco de fe”.

Le puede interesar: Resultados de Europa League en cuartos de final: series abiertas para la revancha

No obstante, al entrenador le salió un defensor: Emile Heskey, ex jugador de la Selección de Inglaterra comentó en HITC que por Ancelotti hay varios jugadores de renombre dentro de los ‘Toffes’: “es lo que pesa tener un nombre y un entrenador como Ancelotti que puede traer a jugadores de cualquier calidad. ¿Habría mirado Koulibaly al Everton como el club al que podría ir si no estuviera Ancelotti? Probablemente no”.

Asimismo, agregó que para Everton “es fantástico poder atraer a jugadores como éste. Van hacia adelante y hacia arriba. Se trata de tener la estructura adecuada, la visión correcta, y el Everton la tiene ahora: puede fichar al mejor defensa del mundo en su mejor momento".

Vea también: Escándalo en Liga BetPlay: Pereira habría utilizado jugadores con Covid-19 contra Medellín

Hay que recordar que James llegó al Everton por pedido de Carlo Ancelotti, y este se volvió en un referente del esquema táctico del estratega de los ‘Toffes’, pero la lesión sufrida en el clásico de Merseyside lo alejó varias semanas, por lo que Ancelotti lo quiere llevar con calma para evitar otra lesión.