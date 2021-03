Ancelotti ratificó la versión de James y puso nueva fecha para su regreso

En medio del buen presente de Everton en la Premier League, uno de los lunares ha sido la ausencia de James Rodríguez, quien sufre molestias físicas hace varios días y ha estado fuero del primer equipo en tres partidos consecutivos.

Ancelotti dijo hace casi dos semanas que eran solo pequeñas molestias y no había parte médico ni palabras del jugador. Sin embargo, James rompió el silencio este jueves, contó lo que le pasaba y luego Ancelotti enfatizó en la lesión del colombiano en rueda de prensa.

“Hay muchos rumores sobre él. James ha jugado bien contra Manchester United, bien ante Liverpool, pero no estaba al 100% y ha tenido pequeños problemas. Debido al factor que tendremos importantes partidos hasta el final de la temporada, hemos decidido que se recupere y no que juegue al 70% o 80%. Cuando él esté al 100%, volverá a jugar. Es mejor que se recupere bien y espero que esté después de la fecha FIFA (primera semana de abril)”, señaló Ancelotti sobre el colombiano.

Y aprovechó para dar buenas noticias de Yerry Mina: “Tenemos a Mina de vuelta. Mina ha entrenado de la mejor manera esta semana y está disponible”.

Cabe señalar que James dijo el jueves a través de Twitch que “venía hace muchos meses con muchas molestias que no me dejaban estar bien, tengo que parar algunos días, creo que parar un par de días más, ya pronto estaré jugando, no es nada grave, pero me tenía que recuperar bien de todas estas molestias, tenía golpes, quiero acabar bien la temporada porque todo lo que viene en abril y mayo es complicado, además viene la Copa América y quiero estar bien".