Ancelotti responde si Everton juega mejor sin James Rodríguez

Carlo Ancelotti es un entrenador reconocido a nivel mundial que llegó al Everton de Inglaterra con el claro objetivo de poder hacer historia y llevarlo a las mejores posiciones del fútbol inglés. Por eso, la apuesta del técnico fue fichar a James Rodríguez como máxima estrella.

En los primeros encuentros James brilló e hizo brillar a su conjunto; pero en las últimas presentaciones de la escuadra no pudo lograr su mejor rendimiento por las frecuentes lesiones, incluso ahora se encuentra con problemas físicos. Esto ha hecho que los 'Toffes' se reinventen y busquen otro estilo de juego mientras el 'cafetero' se recupera. Así lo consiguieron tras el último triunfo frente al Leicester City.

Por esto en rueda de prensa fue preguntado Carlo Ancelotti sobre el papel de James Rodríguez en el equipo y si este juega mejor sin el colombiano. El italiano contestó: "No, no lo creo. Tenemos tres porterías a cero y dos fueron sin él, aunque en la primera que logramos fue ante uno de los rivales más difícil que hemos enfrentado (Tottenham) y él jugó. Hemos tenido periodos donde hemos defendido bien y mal como equipo", analizó.

Asimismo, subrayó que el equipo está mentalizado en mejorar paso a paso para poder fortalecer la zaga. "Nuestra habilidad defensiva no depende si James juega o no. Depende de la concentración que todos tengamos y la capacidad de trabajar todos unidos, no de un solo jugador", concluyó.