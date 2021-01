James Rodríguez es suplente: esta es la noticia que entrega hoy Carlo Ancelotti en el grupo de jugadores convocados para el duelo que comenzará en minutos entre el Everton y el West Ham por la Premier League.

El colombiano, que estaba lesionado desde principios del mes de diciembre, vuelve a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico y es parte del grupo de jugadores opcionados para entrar el día de hoy. Tal vez no tenga minutos el 'cafetero', pero es una gran noticia que nuevamente regresa al menos a la banca, eso quiere decir que prácticamente ya se encuentra recuperado de su problema físico.

💪 | @jamesdrodriguez has been named among the substitutes! #EVEWHU pic.twitter.com/PSDCjQgd7O

Su presencia en el campo depende de lo que ocurra en el terreno de juego a favor o en contra de los 'Toffes'; no obstante, también de cómo se sienta al momento de que el entrenador lo necesite para ingresar. Así juegue pocos minutos o no tenga presencia, se espera que este sea el primer paso para que el mediocampista inicie con el pie derecho el nuevo año cargado de retos con Everton y la Selección Colombia.

La formación del conjunto de Liverpool para enfrentar a los londinenses lo integra Pickfor; Coleman, Holgate, Yerry Mina, Godfrey; Doucoure, Davies, Bernard, Sigurson, Richarlison y Calvert-Lewin.

