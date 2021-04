Ancelotti, técnico de James, criticó fuertemente a la Superliga europea

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, aseguró que se tomó el anuncio de la Superliga como si fuera una broma y dijo que es imposible que ese proyecto salga adelante.



"¿Mi primera reacción? Dije que estaban de broma, que tenía que ser un chiste", apuntó el italiano en rueda de prensa antes del partido de este viernes contra el Arsenal.



"Es una broma porque hace unas semanas me preguntaron en televisión sobre esto y dije que no podía pasar porque era imposible. La cultura europea del deporte es diferente a la americana, no porque ellos estén equivocados y nosotros no, es que la gente y la cultura son diferentes", añadió Ancelotti.

"En América se entiende el deporte más como un entretenimiento, pero en Europa vivimos con la pasión del resultado. Ahora el fútbol es deporte y negocio, pero hay que tener en cuenta ambas cosas", dijo.



Ancelotti aseguró que los doce equipos fundadores estaban equivocados porque "no tomaron en cuenta la opinión de los jugadores, los entrenadores y los aficionados".

Entretanto, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró anoche que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, uno de los artífices de la Superliga, desea un responsable del fútbol europeo que sea "obediente".



"Desde hace mucho me doy cuenta de que Pérez no quiere a un presidente de la UEFA como yo. Eso es un incentivo aún mayor para que me quede", dijo Ceferin en declaraciones a la televisión "POP TV 24ur".



"Él quiere a un presidente que le obedezca, le escuche y haga según lo que él piense. Yo, por otro lado, actúo por el bien del fútbol europeo y mundial", agregó el jefe de la Uefa.

Entre los que le han decepcionado en relación con la creación de la Superliga, Ceferin tiene mayor comprensión para el Barcelona. "Todo el mundo me ha decepcionado en cierta medida, pero tengo que decir que quizá el Barcelona es el que menos me ha decepcionado", dijo.



Explicó que el presidente del Barça, Joan Laporta, estaba bajo mucha presión debido a la situación financiera que heredó en el club, no por su culpa.