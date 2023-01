El ténico Unai Emery se refirió en rueda de prensa a la llegada del delantero colombiano John Jáder Durán, uno de los flamantes fichajes del Aston Villa en el mercado de invierno.

El entrenador celebró el arribo del futbolista sudamericano, pero anunció que el jugador no será prestado a la Selección Colombia para el Sudamericano sub 20.

De esta forma, el elenco cafetero no podrá contar con su principal arma en ataque para el campeonato, luego que el conjunto inglés pagará 18 millones de euros por el fichaje de Durán.

“Jhon no está disponible para el partido del sábado. Apenas está viniendo. Se va a quedar aquí con nosotros”, dijo Emery, quien señaló que su propósito es incorporar cuanto antes a Durán en su idea de juego.

Vale decir que el futbolista era parte del Chicago Fire cuando fue convocado por la Selección Colombia sub 20. Bajo las órdenes del técnico Héctor Cárdenas, entrenó con el combinado nacional unos días, pero tuvo que viajar a Inglaterra.

El anuncio oficial de su traspaso, hizo que el atacante tuviera que viajar de inmediato a Inglaterra para presentar exámenes médicos, lo que hizo que la 'tricolor' comenzara a sospechar de que el futbolista no iba a regresar a la concentración.

Los malos presagios se confirmaron con las declaraciones de Unai Emery. Vale decir que el Sudamericano sub 20 no es un torneo avalado por la FIFA, hecho que no obliga a los clubes a prestar a sus jugadores si estos son convocados.