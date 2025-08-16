Arne Slot tiró 'polémica' con Diogo Jota: cruda revelación en Liverpool

La Premier League 2025/26 arrancó con el vibrante partido entre el Liverpool vs Bournemouth. Anfield se vistió de gala para el comienzo de la temporada, arropando al campeón actual de la liga inglesa, pero, las sensaciones eran muy diferentes a las del certamen pasado. La tristeza y las emociones no se pudieron ocultar por el fallecimiento reciente de Diogo Jota y de su hermano, André Silva.

Un accidente de tránsito acabó con la vida de los hermanos portugueses y el Liverpool le hizo un sentido homenaje. El comienzo del partido tuvo el protagonismo de los hinchas con el icónico ‘You’ll Never Walk Alone’ reconociendo a Diogo Jota y la cara de Mohamed Salah y de jugadores locales demostraba el cariño que le tenían al luso.

Vea también: Beccacece confirmó primeros convocados vs Paraguay y Argentina: ¿Habrá variantes?

Cuando el cronómetro llegaba al minuto 20, llovían cánticos recordando a Diogo Jota por parte de los hinchas. Millones de sensaciones, y Arne Slot también aludió al portugués con una cruda declaración que paró todos los pelos de punta por las sentidas palabras cuando el compromiso se puso difícil.

“ME HUBIERA ENCANTADO PONER A DIOGO JOTA”; ARNE SLOT TRAS EL EMPATE DE BOURNEMOUTH

En la noche especial del Liverpool, Anfield vibró con los goles de Hugo Ekitike que se estrenó como jugador de los ‘Reds’ oficialmente y de Cody Gakpo para una cómoda victoria en los primeros minutos del segundo tiempo. Sin embargo, la cosa se puso más compleja por el descuento y empate de Antoine Semenyo que puso en problemas al cuadro local.

Afortunadamente, Liverpool le dio vuelta al partido con anotaciones de Federico Chiesa y de Mohamed Salah para sumar los primeros tres puntos de la temporada. Arne Slot en declaraciones con Sky Sport recordó a Diogo Jota en ese momento del empate del Bournemouth.

Le puede interesar: Jhon Arias fijó revancha: el último antecedente contra Pep Guardiola

Diogo estaba siendo suplente y cada vez que entraba, marcaba la diferencia con asistencia o gol, “normalmente, cuando iba un partido 2 a 2, ustedes saben a qué jugador estaría mirando... me hubiera encantado poner a Diogo Jota, pero ahora por razones terribles no pude. Ahora los hinchas y los jugadores que estaban allí hicieron lo que él hizo tantas veces”.

Además, afirmó que fue una noche especial llena de muchas emociones, “¡Si tienes media hora puedo explicar cómo me siento! Pero la emoción principal debería ser lo impresionante y poderoso que fue el homenaje a Diogo Jota. La pancarta, la forma en que se cantaba You’ll Never Walk Alone, la forma en que cantaban para Diogo antes del partido, en el primer minuto, después de 20 minutos y al final del partido. Todo era tan impresionante y poderoso, y creo que esa es mi principal emoción tras el partido. Luego, hubo incluso un partido que terminó en 4-2 en el que sucedieron muchas cosas".

DIOGO JOTA Y LOS HOMENAJES DE LA PREMIER LEAGUE

El partido del Liverpool vs Bournemouth no fue el único que tuvo un sentido homenaje para Diogo Jota que falleció en julio. Evidentemente, el juego en Anfield fue el que más emociones tuvo, pero, en todos los estadios de Inglaterra, hubo un espacio para reconocer al portugués.

Lea también: Millonarios hizo negociazo con Daniel Ruiz: la millonaria suma que recibirá

La primera fecha de la Premier League estuvo llena de sentidos reconocimientos para Diogo Jota. Antes de que iniciara cada partido, se llevó a cabo un minuto de silencio. Los estadios respetaron al máximo esa norma y callaron completamente para homenajear al portugués que dejó huella en Liverpool y en el Wolverhampton Wanderers.