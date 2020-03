Arsenal estrena documental del "equipo invencible" de 2004

El Arsenal estrena este viernes un documental sobre el equipo que se coronó invencible en la Premier League de la temporada 2003/2004.

El metraje se podrá ver a través de la página web del club y de la aplicación móvil del mismo a partir de las 19:30 GMT de este viernes.

Este documental incluye entrevistas con algunas de las figuras de aquel legendario conjunto como Arsene Wenger, entrenador del Arsenal durante 22 años, Thierry Henry, Sol Cmapbell, Martin Keown y Jens Lehmann.

El Arsenal de los invencibles se proclamó campeón de la Premier con un registro de 26 triunfos y doce empates, siendo el primer equipo en llevarse el título invicto y logrando una marca que ningún equipo inglés ha sido capaz de igualar.

Para conmemorar aquella hazaña, la Premier League le entregó un trofeo dorado al Arsenal.

Patrick Vieira, Ashley Cole, Robert Pirés, Dennis Bergkamp, Gilberto Silva y Kolo Touré fueron otras de las estrellas presentes en el equipo, donde también estaban los españoles Lauren y Cesc Fábregas.

El Arsenal de los invencibles llegó hasta una marca de 49 partidos invictos, que se rompió en octubre de 2004 al perder con el Manchester United.

