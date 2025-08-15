Arsenal inscribió de última hora a jugador colombiano; firmó por 1 año

La Premier League 2025/26 ya inició con el vibrante duelo que terminó siendo el Liverpool vs Bournemouth. Fiel a la liga inglesa, brindaron 90 minutos de intensidad y de alta competencia con los dos goles iniciales de los ‘Reds’ con los que encaminaban una victoria que parecía sencilla. Sin embargo, los ‘Cherries’ empataron y luego el elenco local dio el golpe con otras dos anotaciones.

Con la victoria, quedó confirmado que el Liverpool no extraña a Luis Díaz que salió al Bayern Múnich y significó la salida de otro representante colombiano de la Premier League. Afortunadamente, en las últimas horas, se conoció que un gigante del rentado inglés confirmó la inscripción de un futbolista colombiano que, además, hace parte de procesos de Selección Colombia.

Se trata nada más ni nada menos del Arsenal, que, en el mercado de fichajes contrató a Cristhian Mosquera, procedente del Valencia y espera ganarse la titularidad con los ‘Gunners’ en esta temporada. Mientras tanto, Alexéi Rojas Fedorushcenko también recibió una buena noticia para afrontar la Premier League por primera vez desde que llegó al club.

ALEXÉI ROJAS TENDRÁ CABIDA EN EL ARSENAL EN ESTA TEMPORADA

Pues bien, Alexéi Rojas Fedorushcenko llegó al Arsenal en el 2022, año en el cual inició su camino en la Sub-18. Posteriormente, ascendió a la categoría Sub-21 en 2023 y en el 2024 contó con la oportunidad de estar en el primer equipo. Sin contar con la suerte de debutar oficialmente, Rojas Fedorushcenko tendrá la chance en esta temporada.

Arsenal debutará en la presente Premier League contra el Manchester United, en un duelo atractivo entre dos gigantes de la liga inglesa. Para este choque, Alexéi Rojas Fedorushcenko podría tener su gran oportunidad de estrenarse si así lo decide Mikel Arteta.

Y es que, a pedido del entrenador español, Alexéi Rojas hará parte de la lista de convocados como el tercer arquero detrás de David Raya y de Kepa Arrizabalaga. Una dura competencia tendrá por delante el colombo británico que deberá venir de atrás para poder ganar la titularidad. No obstante, en copas nacionales como la FA Cup o la Carabao, de pronto podría tener cabida el guardameta juvenil.

Desde que el arquero de la Selección Colombia Sub-20 llegó a la institución londinense, Mikel Arteta ha visto su crecimiento hasta tal punto de acercarlo al primer equipo. En ese orden de ideas, la confianza del español siempre se ha visto reflejada y en esta temporada, Arteta podría alinearlo en el arco ‘Gunner’ en partidos oficiales.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO ALEXÉI ROJAS EN EL ARSENAL?

Alexéi Rojas ha venido de menos a más en su proceso con el Arsenal y ahora podrá tener la chance de jugar y debutar en el equipo profesional. En junio, el guardameta colombo británico renovó su contrato por un año más con el club. Es decir, por ahora defenderá a los ‘Gunners’ hasta junio de 2026.

Una vez se dio la renovación, Alexéi afirmó que, “he tenido mucha competencia alrededor mía, cuando llegué estaban cuatro arqueros de mi edad y ahora solo quedo yo, me siento contento con el trabajo y crecimiento que he tenido en el club y ahora tengo la oportunidad de seguir mejorando, desarrollándome como jugador profesional y como persona y así poder estar más cerca de mis objetivos que es estar con mi Selección Colombia y de ser el mejor arquero del mundo”.

Además, Alexéi espera convencer a Mikel Arteta, especialmente por su posible convocatoria en la Selección Colombia Sub-20 que afrontará el Mundial de la categoría en Chile a partir del 27 de septiembre al 20 de octubre. El seleccionado cafetero enfrentará a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria en la fase de grupos.