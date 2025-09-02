Arsenal pondría en jaque la continuidad de un colombiano: tendría horas contadas

Para esta Premier League, Mikel Arteta depositó su confianza en dos jugadores colombianos. Por un lado, Alexéi Rojas Fedorushchenko que ya hacía parte del club desde hace siete años en las juveniles y en el 2024 se dio el lujo de firmar su primer contrato. Además, en el mercado de fichajes confirmaron la contratación de Christian Mosquera.

El defensor central nacido en España y que cuenta con la nacionalidad colombiana se convirtió en uno de los zagueros que competirá con Gabriel Magalhaes y con William Saliba para ganarse la posición. De hecho, Christian Mosquera hizo su debut en la Premier League al sustituir al francés ante el Liverpool en un gran partido que lo destacó como una de las figuras.

Sin embargo, y, pese a que se trata de una nueva incorporación, el Arsenal pondría en jaque a Christian Mosquera con su último fichaje en el mercado. Se trata nada más ni nada menos que de Piero Hincapié. El ecuatoriano tendrá la llave para poner en problemas al colombo hispano en el club.

CHRISTIAN MOSQUERA TENDRÁ QUE GANARSE EL LUGAR

Con William Saliba y Gabriel Magalhaes que ganan enteros para ser los fijos titulares, Arsenal quiso poner más competencia con las incorporaciones de Christian Mosquera y de Piero Hincapié. Mosquera podría verse afectado, pese a que recién llegó a la institución.

Piero tuvo una destacada participación con el Bayer Leverkusen. De hecho, fue uno de los referentes en ese título que conquistó el cuadro germano por primera vez en su historia. Por esta razón, podría ganarse la posición cuando no estén ni Gabriel Magalhaes ni William Saliba.

Para los próximos partidos, puede que William Saliba no esté por una lesión que lo sacó a los cinco minutos del encuentro ante el Liverpool. Habrá que ver Mikel Arteta si se decanta por utilizar a Christian Mosquera o a Piero Hincapié. El ecuatoriano llegó en condición de cedido con una opción de compra obligatoria de 52 millones de euros. Su precio también le darían la ventaja.

Christian Mosquera apenas costó 15 millones de euros. Lo de Piero Hincapié fue una millonada a comparación del central colombiano que podría perder regularidad. Lo que avala al ex Valencia es que acabó de llegar y que el Arsenal tiene solo cuatro centrales para la Premier.

HABRÁ COMPETENCIA ENTRE MOSQUERA E HINCAPIÉ

Sin duda alguna, los dos centrales fichados en la temporada son dos jugadores ideales para reforzar la seguridad en la Premier League. Christian Mosquera ya lo demostró con un gran partido cuando el club lo necesitó ingresando a los cinco minutos de la primera parte frente al Liverpool, nada más ni nada menos.

Por los lados de Piero Hincapié, parte con desventaja en vistas de que fue el último en llegar. Sin embargo, su costo y su temporada pasada en Alemania pueden ayudarlo para que se gane la posición, relegando al defensor central colombiano.

William Saliba y Gabriel Magalhaes seguramente serán los fijos centrales que ya se consolidaron dentro de las filas del Arsenal. Luego vienen dos piezas jóvenes como Piero Hincapié y Christian Mosquera a la espera de conocer la decisión oficial de Mikel Arteta.