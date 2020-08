Arsenal se queda con Willian y fortalece su plantel para la otra temporada

El Arsenal anunció este viernes el fichaje a coste cero del extremo brasileño Willian, de 32 años, quien terminaba contrato con el Chelsea y que se comprometió para las próximas tres temporadas con los 'Gunners'. El jugador llega al Emirates tras una buena temporada en la que disputó 47 encuentros con los 'Blues', marcando 11 goles y dando 9 asistencias, pero el conjunto del sur de Londres no quería ofrecerle al brasileño los tres años de prolongación que buscaba.

Lea también: La altísima cifra que espera recaudar Real Madrid con la salida de James y otros jugadores

Llegado al Chelsea en 2013, Willian ha conquistado dos Premier Leagues, una Copa de Inglaterra y una Europa League, vistiendo la camiseta 'blue' en 339 ocasiones, con 63 goles y 56 asistencias. Con la selección brasileña ha participado en 70 enfrentamientos, levantando la Copa América de 2019 en casa con la 'Seleçao'.

"Creo que es realmente un jugador que puede marcar la diferencia. Le hemos observado estos últimos meses, teníamos claramente la intención de reforzarnos en la zona ofensiva y en las bandas y es un jugador muy polivalente", destacó el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, en el comunicado.

Le puede interesar: Duro revés para Queiroz y la Selección Colombia por culpa de la crisis sanitaria

Su llegada también constituye una prueba de la ambición mostrada por el club a su estrella Pierre-Emerick Aubameyang, a quien busca renovar. Pero esta incorporación hace dudar sobre el futuro de algunos jugadores en la parcela ofensiva. Aunque Nicolas Pépé viene de una temporada discreta que no justifica los 80 millones de euros desembolsados por él durante el pasado verano boreal, las miradas apuntan sobre todo a Alexandre Lacazette.

La prensa inglesa habló estos últimos días de una posible salida del francés en dirección al Atlético de Madrid en caso de que llegara Willian.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe