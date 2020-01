Arsenal sufrió pero se clasificó contra Leeds

Un gol de Reiis Nelson al Leeds United dio este lunes la victoria y la clasificación al Arsenal para la cuarta ronda de la Copa de FA, en partido disputado en el estadio Emirates de Londres. El equipo que dirige el español Mikel Arteta cimentó su triunfo en la segunda mitad, después de que en el primer acto el conjunto líder de la Segunda División (Championship), el Leeds United, entrenado por el argentino Marcelo Bielsa, se mostró superior y tuviera las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador.

Leeds no consiguió la ventaja, en parte gracias a la buena labor del arquero de Arsenal, el argentino Emiliano Martínez, quien, en el minuto 32, sacó una mano salvadora que evitó el tanto del macedonio Ezgjan Alioski. Arsenal despertó en el segundo período y no tardó en demostrarlo. El equipo de Arteta salió dispuesto a resolver pronto y a no sufrir como lo había hecho hasta el momento, por lo que se le vio mejor en ataque, mostrando todas sus virtudes a la hora de llegar al área rival y con afán por definir la serie.

Sólo pasaron diez minutos desde la reanudación, cuando Reiss Nelson abrió el marcador para Arsenal en el minuto 55, cinco después de que Alexandre Lacazette estrellara un balón en la escuadra derecha del portero del Leeds, el francés Illan Meslier.

Nelson se aprovechó de un rechace de la defensa del Leeds para poner el 1-0, que finalmente resultó decisivo. El volante ofensivo recibió la pelota solo frente al arco y aunque Meslier alcanzó a meter su mano para impedir la fortaleza en el remate, la pelota terminó entrando y dejó sin posibilidades a un defensor que intentó despejar desde la línea.

Durante el resto del encuentro, Arsenal mereció el segundo tanto, pero en los últimos minutos se resguardó para evitar sorpresas. Leeds, entretanto, buscó la igualdad y aunque sí se acercó al área de los 'gunners' no mostró contundencia cuando se necesitaba, al momento de rematar. Arsenal se medirá en la cuarta ronda al Bournemouth.