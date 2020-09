Asistente de Pékerman reveló por qué James sí rendía con Colombia y no con Zidane

“Con James no cambió nada, pero la verdad cambió mucho. En Real Madrid era uno más, en Everton llegó como figura y va ser protagonista. A José Pékerman, por ejemplo, le encantaba James como jugador y por eso le dio su lugar", señaló en primera media.

"Zidane no estaba para hacer mimos y hay jugadores que los requieren. A Zidane no le convencía James. Después del gran mundial de James en 2014 fue vendido al Real Madrid, pasó al Bayern Munich y no se pudo consolidar. Ahora, espero que en Everton encuentre su lugar en el mundo", agregó Roffe.

Asimismo, hizo un baño de realidad sobre el colombiano: “James tiene mucho para dar y esto lo agarra en un gran momento de madurez Real Madrid y Bayern Munich son equipos de selecciones mundiales y ser protagonista allí es muy difícil”.

Sobre la comparación de James en la Selección Colombia y en el Madrid, enfatizó: "Pékerman le daba mucha importancia a James, cosa que tal vez Zidane no hacía. Jugadores como James son mimosos y les gusta a los entrenadores que los reconocen en privado y en público. Por eso, Pékerman les daba su protagonismo".

Y cerró halando del buen ambiente en la tricolor: “Jugadores como James y Aguilar (Abel) daban mucho más en la selección que en los clubes, ellos eran felices en la Selección Colombia”.