Aston Villa sentenció el futuro de Jhon Durán: decisión es confirmada

Nuevamente, los rumores que ponen el futuro de Jhon Jáder Durán por fuera del Aston Villa han vuelto a hacerse presentes en el mercado de fichajes. Antes de que vuelvan a abrir el período de transferencias, el jugador colombiano vuelve a la escena con el interés del Chelsea, así como fue en el mes de diciembre 2023.

Jhon Jáder Durán no ha contado con la regularidad deseada, pero cuando entra al terreno de juego, siempre aporta o en goles o en contribuir para con el equipo. De hecho, fue pieza fundamental para la clasificación a Champions League después de 41 años de ausencia en dicha competencia.

Es un jugador que tiene un enorme futuro y el Aston Villa y Chelsea lo saben. Los ‘Blues’ quieren quedarse con el delantero colombiano, y por eso, estarían pensando en un intercambio entre los dos clubes. Los ‘Villanos’ ya le habían cerrado las puertas de salida al ex Envigado y Chicago Fire, y una lesión también negó la posibilidad de ir al club londinense.

Los rumores aparecieron porque el Aston Villa habría puesto sus ojos en reforzar la medular con Conor Gallagher que ha recuperado su nivel actualmente. Por esta razón, ven con buenos ojos la posibilidad de hacer un canje. Sin embargo, los medios locales de Birmingham sentenciaron el futuro de Jhon Jáder Durán y del mediocentro de la selección de Inglaterra.

Birmingham Live sentenció, “Jhon Durán no es moneda de cambio. Si Villa actúa de acuerdo con este rumoreado interés, parece estar en una buena posición. El último informe afirma que a nivel de la junta directiva existe plena voluntad de cooperar entre Villa y sus homólogos del Chelsea. Sin embargo, cualquier idea de que los Blues podrían tener un truco bajo la manga al intentar incluir en las discusiones a uno de los talentos más respetados de Emery parece estar equivocada”.

En The Telegraph también afirmaron que hay relaciones entre los dos clubes, que no se sabe si el Chelsea verdaderamente esté interesado como antes. Ahora, que le condicionan a Conor Gallagher, los londinenses no tendrían pretensiones de soltar a un canterano que ha regresado de gran forma.

¿QUÉ VA A PASAR CON JHON DURÁN?

Con esta información y de acuerdo con Unai Emery cuando aparecieron los rumores, no hay ninguna posibilidad de que Jhon Jáder Durán pueda salir de la institución. Así las cosas, todo parece indicar que el próximo destino del delantero colombiano sería continuar en el Aston Villa.