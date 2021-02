Bale se aproxima "al final de su carrera"

Gareth Bale, poco utilizado por José Mourinho en el Tottenham, donde está cedido por el Real Madrid, se aproxima "al final de su carrera" a sus 31 años, admitió el miércoles su agente, Jonathan Barnett.

"Se aproxima al final de su carrera. Pero realmente, habría que preguntárselo a José Mourinho", respondió Barnett al ser preguntado sobre el poco tiempo de juego de su protegido.



Barnett señaló que Bale "ha ganado más trofeos en el extranjero que cualquier otro jugador británico", con cuatro Ligas de Campeones por ejemplo en su palmarés.

Pronunciaba esas palabras en "Financial Times Business of Football Summit", una serie de conferencias en internet sobre fútbol que organiza el diario de la City.



Desde su regreso a Londres, a mediados de septiembre, el jugador galés ha participado apenas en 16 partidos, diez de ellos como titular, marcando cuatro tantos.

En el Real Madrid se había ido quedando sin jugar, en gran medida afectado por repetidos problemas físicos, y se esperaba más de su regreso al Tottenham, el club en el que ganó prestigio entre 2007 y 2013.