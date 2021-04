Barrido en el Everton de James y Mina: Ancelotti pidió la salida de 14 jugadores

Aunque Everton no vive su mejor momento en la Premier League y es presa de la irregularidad de sus jugadores, desde la directiva y el cuerpo técnico del club estudian algunos movimientos en el mercado de fichajes para la próxima temporada, esto teniendo en cuenta la amplia cantidad de jugadores y algunos con bajo rendimiento.

El diario ‘Liverpool Echo’ reveló que el director deportivo Marcel Brands se reunió con Carlo Ancelotti para evaluar la situación de varios jugadores que Everton tiene prestados en otros clubes, esto para temas de renovación de contrato o el regreso de ellos al club ‘Toffee’ cuando culminen sus cesiones.

Así las cosas, según el rotativo, Ancelotti habría decidido que no regresen a Everton los siguientes jugadores: Theo Walcott, Callum Connolly, Yannick Bolasie, Dennis Adeniran, Beni Baningime, Muhamed Besic y Matthew Pennington.

Por otro lado, hay un listado de jugadores pertenecientes al equipo sub 23 de Everton que Ancelotti no ve en su elenco principal y pidió al club que los ceda en préstamo o transfiera para la próxima temporada:

Joshua King, Joseph Anderson, Josh Bowler, Kyle John, Nico Hansen, Con Ouzounidis y Ryan Astley.

Respecto a los colombianos no hay mucha información de su futuro, la permanencia de James para la otra campaña es casi fija a pesar que por ahora no logran el objetivo de clasificar a Champions; no obstante, Ancelotti sí estaría buscando la salida de Yerry Mina y él tendría algunos pretendientes en el fútbol italiano.