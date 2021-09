Benítez rompió el silencio: contó por qué James salió del Everton

James Rodríguez no sigue en Everton y fue transferido al Al Rayyan de Qatar. El jugador le apostará a intentar ser figura en una liga desconocida, pero donde tendrá minutos para poder mejorar su estado físico, futbolístico y competitivo, de cara a una posible convocatoria al Mundial de Qatar 2022.

Aunque muchos detalles de la negociación no se conocen todavía, el técnico del equipo 'Toffee' rompió el silencio y decidió pronunciarse sobre la no continuidad de Rodríguez en el conjunto inglés.

Según el propio entrenador español, la principal razón de que James no siguiera es por el 'Fair Play' financiero, ya que económicamente el club no se encontraba en un buen momento. "No tenemos demasiada información, solo sabemos que él ya está allá. Sin embargo, hasta ahora, no tenemos más datos. De seguro, en un par de días, sabremos algo más", comunicó el español.

Asimismo, dijo que por el tema de la pandemia varios clubes de Inglaterra perdieron dinero, esto pasó con Everton, que hizo en un principio una inversión importante y no consiguió clasificar a la Champions o Europa League.

"No olvidemos que estamos hablando de una situación especial dentro del club por las reglas de 'Fair Play' financiero. Tenemos que manejarlo de la mejor forma posible", comentó Benítez.

Por otro lado, James Rodríguez comentó en su presentación con el equipo catarí que su ilusión es volver a jugar, tener competencia semanalmente y ser llamado a la Selección Colombia en la próxima fecha triple de clasificatorias.