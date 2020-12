Berbatov recordó los momentos en el Manchester United con Cristiano

Cristiano Ronaldo sigue dando muestras de lo profesional que ha sido durante su carrera futbolística tras su paso por Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y su actual equipo Juventus.

Y es que su ex compañero el búlgaro, Dimitar Berbatov es testigo de ello, puesto que en su columna de opinión en Betfair, el ex futbolista contó sobre el tiempo compartido con el astro portugués y además, un hecho que le causó impresión.

“He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era buen tipo, aumentaba la competitividad del equipo”, manifestó Berbatov.

No obstante, eso no fue lo único que sorprendió al ex deportista, sino que el profesionalismo de Cristiano en sus espacios recreativos, puesto que en las fiestas de Navidad que organizaban los propios jugadores de los ‘Diablos Rojos’ “jamás lo vio beber” y mucho menos en las reuniones ocasionales del plantel: “se cuidaba de modo extremo”, agregó el ex delantero.



Por último, expresó que es claro que “cuando Cristiano se retire llegarán otras estrellas”. No obstante, deberán esperar hasta que Lionel Messi y Ronaldo no lo hagan, el mundo del fútbol no podrá darse cuenta de más futbolistas de otras dimensiones como las que se ven fecha tras fecha.