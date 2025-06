Bombazo en Inglaterra: grande la Premier despide a su entrenador

La labor del técnico, incorporado a los 'Spurs' en 2023, había sido muy criticada a lo largo de toda la temporada, especialmente por su pobre desempeño en la Premier League, donde acabó en decimoséptima posición, y ni siquiera el título europeo consiguió asegurarle la continuidad.

Lea también: [Video] Argentina enfrentó a Chile con un muñeco Chucky: revuelo total



El Tottenham reconoce en su mensaje de despedida que Postecoglou devolvió al equipo la clase de fútbol de ataque que se ha asociado tradicionalmente al club, además de alcanzar la Liga Europa en la final de Bilbao frente al Manchester United.



"Estamos extremadamente agradecidos a Ange por su compromiso y contribución durante estos dos años en el club. Ange siempre será recordado como sólo el tercer entrenador en nuestra historia en conseguir un trofeo europeo, junto a figuras legendarias como Bill Nicholson y Keith Burkinshaw", señalan los 'Spurs'.



Pese a ello, el Consejo de Administración del club asegura haber concluido unánimemente que "va en el mejor interés del club que haya un cambio".



El comunicado recuerda que su posición esta temporada en la Premier ha sido la peor de su historia en esta competición, tras cosechar sólo 78 puntos en los últimos 66 partidos de la liga inglesa.

Le puede interesar: Colombia sin gol: Gran problema para Lorenzo vs Perú en la Eliminatoria



"Aunque ganar la Liga Europa esta temporada figura como uno de los momentos más grandes del club, no podemos basar nuestra decisión en las emociones vinculadas con este triunfo", agrega.



El Tottenham no anuncia todavía quién será el próximo entrenador, pero adelanta que sólo un "cambio de enfoque" permitirá al equipo competir en varios frentes la próxima temporada.



Los responsables del club reconocen que se trata de "una de las decisiones más duras" que han tomado, y que no lo han hecho a la ligera, pero sí creen que se trata de la más apropiada con vistas al futuro, tras destacar la "gran plataforma" que ha construido Postecoglou gracias a una plantilla "talentosa y joven".