Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, volverá a los terrenos de juego casi seis meses después de sufrir una lesión en los isquiotibiales, según confirmó este jueves en rueda de prensa el entrenador de los 'Spurs', José Mourinho. "Está trabajando muy bien. Puedo deciros sin problemas que va a ser titular", dijo Mourinho respecto a la presencia de Kane en el duelo que medirá este viernes al Tottenham y al Manchester United.

Lea también: Ronaldo Nazario le envía una indirecta al Madrid y aseguró que él ficharía a Mbappé

El delantero inglés no juega desde el pasado 1 de enero, cuando su equipo perdió 1-0 contra el Southampton. "¿Tendrá 90, 80, 70 o 60 minutos? No lo sé, eso nos lo dirá el partido. ¿Está en su mejor estado de forma? No lo sé. Ha estado seis meses sin jugar un partido de fútbol", añadió el técnico luso.

La recuperación de Harry Kane es una buena noticia para un necesitado Tottenham, que disputará un partido clave contra Manchester United, encuentro en el que el colombiano Davinson Sánchez se perfila como titular y en el que los 'spurs' quieren recuperar el terreno perdido a lo largo de la temporada, situación que los tiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones, lejos de los puestos de competiciones europeas.

Le puede interesar: David Luiz paga los errores y no continuaría en Arsenal la próxima temporada

El cambio de cuerpo técnico en Tottenham no se ha presentado como la solución ideal ante los múltiples problemas del equipo, que llegó la temporada pasada hasta la final de Champions League y cumplió con una gran campaña, pero que no arrancó la 2019/20 como se esperaba, hecho que concluyó con la salida del argentino Mauricio Pochettino y la llegada del portugués Jose Mourinho, con el que el equipo no ha tenido un gran cambio.