Burnley vs Everton: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Everton con James Rodríguez como titular busca volver a la victoria en la Premier League de Inglaterra, visitando al Burnley en la 11ª fecha del balompié británico. Los de Liverpool vienen de caer 1-0 ante el Leeds de Marcelo Bielsa como local.

Burnley vs Everton: hora, canal de TV y cómo verlo por internet

Si está en Sudamérica, excepto Brasil, el partido Burnley vs Everton se puede ver por internet a través de ESPN Play. También por ESPN 2 en la señal convencional. En Estados Unidos transmite NBC Sports App, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO NOW y UNIVERSO, mientras que en España lo hace DAZN. También puede seguir el partido GRATIS a través de Antena2.com, minuto a minuto.

Colombia: 7:30 am

Estados Unidos: 7:30 am (este), 4:30 am (pacífico)

Argentina: 9:30 am

España: 1:30 pm

Aunque había ganado ante Fulham hace dos semanas, el Everton volvió a mostrar problemas frente al Leeds. El nuevo equipo de la primera división en la Premier superó a los dirigidos por Carlo Ancelotti, más allá que el colombiano James Rodríguez mostró un buen rendimiento en la cancha durante el tiempo que estuvo.

Tras la derrota en la fecha pasada, Everton necesita ganar para alejar cualquier asomo de crisis a estas alturas de la temporada. Los azules cuentan con 16 puntos y de momento se ubican octavos en la tabla de posiciones.