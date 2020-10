El delantero del Everton Dominic Calvert-Lewin se ha impuesto a su compañero en el Everton James Rodríguez y ha sido elegido mejor jugador de septiembre en la Premier League.

El colombiano optaba al galardón gracias a un espectacular inicio de temporada en el que Everton ganó tres de tres encuentros disputados en dicho mes.

