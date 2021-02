Canal que transmite Leeds United vs Everton ONLINE EN VIVO; Premier League

En el duelo entre Leeds United y Everton por la fecha 22 de la Premier League tendrá un tinte especial, ya que el equipo que dirige Carlo Ancelotti viene de sufrir una dolorosa derrota ante Newcastle donde el italiano dejó ver sus disgustos y molestias por la forma en que su equipo disputó el compromiso.

LEEDS UNITED VS EVERTON: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Leeds United vs Everton se puede ver en ESPN Sur. En Estados Unidos transmite Peacock y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.



Italia: 8:30 pm

Colombia: 2:30 pm

Argentina: 4:30 pm

México: 1:30 pm

Estados Unidos: 2:30 pm (este), 11:30 pm (pacífico)



“No es difícil de explicar la derrota. Ellos (Newcastle) fueron mejores que nosotros en cuanto a espíritu de lucha y actitud. Es una buena lección, con sólo calidad no eres capaz de ganar partidos. Pensamos que quizá no es tan difícil, que con nuestra calidad podemos ganar. Estamos decepcionados por la derrota, pero tenemos otra oportunidad mañana”, recordó el técnico de los ‘Toffes’ en la rueda de prensa previa al encuentro.



Por otra parte, el cuadro del estratega argentino, Marcelo Bielsa espera a Everton con dos victorias en línea, por lo cual el ‘Loco’ sabe que tendrá un rival difícil de vencer por sus ‘estrellas’: “es un equipo con jugadores muy grandes, muy buenos y con un buen comportamiento. Aunque sufren los problemas que todos sufrimos, a veces han tenido ausencias de jugadores vitales. Como he dicho, creo que son uno de los protagonistas de la liga y su forma de jugar es muy creativa y muy buena”.



Hay que recordar que Everton llega a este compromiso en la octava posición con 33 unidades, mientras que Leeds en la casilla once con 29 puntos.