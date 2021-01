Canal que transmite Liverpool vs Burnley ONLINE EN VIVO; Premier League

En la jornada 18 de la Premier League, Liverpool recibe a Burnley con la intención de seguir en la parte alta de la tabla. Por tal razón, el equipo de Jurgen Klopp espera salir por los tres puntos que lo acerquen al líder Manchester United que está a seis unidades por delante.

Hay que resaltar que las lesiones en el equipo de Klopp ha dejado ciertas preocupaciones, puesto que ya completa cuatro partidos sin conocer la victoria en la liga inglesa.

LIVERPOOL VS BURNLEY: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET en Argentina, Colombia, México y España.

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Liverpool vs Burnley se puede ver en ESPN2 e ESPN Play Sur. En México lo puede hacer por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en Estados Unidos transmite SiriusXM FC, NBCSN, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo y NBCSports.com. Dazn lleva las acciones del encuentro en DAZN.



Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

España: 9:00 pm

Por parte del equipo visitante, deben buscar la victoria, ya que se encuentra en el puesto 17 con tan solo 16 unidades, por lo cual está peligrando su permanencia en la primera división del fútbol inglés. Cabe resaltar que la última victoria de Burnley fue a finales del 2020 cuando superó en el marcador por la mínima diferencia al Sheffield United.