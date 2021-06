Candidatos para reemplazar a Ancelotti en el Everton; James se preocupa con un nombre

Carlo Ancelotti sería el nuevo entrenador del Real Madrid. El timonel dejará al Everton de Inglaterra y viajará al club blanco, donde ya estuvo y fue campeón de la décima Champions League de la institución. Su regreso parte por el buen recuerdo que dejó y el gran manejo de grupo que tiene.

Vea también: Real Madrid: lo que falta para el regreso de Ancelotti y el futuro de James

Mientras pasan las horas antes de que se conozca la oficialización de su llegada, hay preocupación en las huestes del Everton, pues confiaban que Ancelotti se hiciera cargo del proyecto deportivo.

No obstante, en las directivas de los 'Toffees' ya piensan en un reemplazante y tienen a varios candidatos al puesto. Según dio a conocer el medio 'The Athletic', la opción número uno no le trae buenos recuerdos a James Rodríguez, quien es hoy en día la gran figura del club.

Se trata de Rafael Benítez, entrenador con gran experiencia en el fútbol europeo y que ya dirigió al colombiano en el Real Madrid. Es más, de la mano del español, James empezó a ser relegado del equipo titular, decisión que posteriormente mantuvo Zinedine Zidane.

Los otros opcionados que suenan para llegar al equipo del Goodison Park no han dirigido a Rodríguez: Steven Gerrard, ídolo del Liverpool que ahora está en el Rangers de Escocia donde juega Alfredo Morelos. David Moyes, extimonel del Manchester United. Erik ten Hag, actual entrenador del Ajax de Amsterdam y Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica.

Puede ver: Juan Guillermo Cuadrado, el llamado a liderar a la Selección sin James y Falcao

Las horas pasan y la salida de ‘Carletto’ estaría muy cerca. Esto llevará a un replanteamiento del proyecto deportivo del Everton. Incluso, tal vez algunos jugadores quedarían en la cuerda floja con la llegada del nuevo estratega.