Carlos Sánchez reveló los motivos que tuvo para quedarse en el fútbol inglés

Uno de los futbolistas colombianos que pasó dificultades en el exterior durante los últimos años fue Carlos Sánchez, experimentado mediocampista de extenso paso por la Selección y que se vio maltrecho por las lesiones y la mala suerte en el mercado de fichajes.

Carlos Sánchez salió del West Ham tras recuperarse de su lesión y vencerse su contrato, por lo que en ese momento se dispararon rumores de su posible llegada al fútbol español y luego a Atlético Nacional. Sin embargo, ninguna de las dos cosas se dio y él continuó entrenando de manera personalizada hasta que encontró su oportunidad en Watford de la segunda división inglesa.

Con relativa continuidad, el mediocampista comentó para los medios de su club los motivos de quedarse en Inglaterra: "Fue un poco difícil no tener un club cuando me sentía en forma, porque quería seguir jugando, pero tuve mucha paciencia, seguí entrenando y un día Watford me llamó. Esa llamada fue muy cálida. Dije que sí, por supuesto que vendré y haré todo lo posible por el equipo. Ahora estoy aquí y estoy disfrutando el momento"

Y agregó haciendo una comparación: “Me encanta la cultura que rodea al futbol inglés, es muy placentero que todo se hace a la perfección y como futbolista te ofrecen todo lo que necesitas. Los aficionados son respetuosos y te dan tu espacio, algo que no sucede en Colombia o Italia".

El Watford de Carlos Sánchez tiene serias posibilidades de lograr el ascenso a la Premier League, siendo segundo en la tabla detrás de Norwich.