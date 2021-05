Cavani le dice adiós a Boca Juniors: renovó con Manchester United

El delantero uruguayo Edinson Cavani jugará la próxima temporada en el Manchester United después de que el jugador y el club llegasen a un acuerdo para ampliar el contrato hasta 2022, anunció la entidad en un comunicado.

El veterano delantero, 34 años, ha anotado 15 goles hasta el momento en su primera temporada en la Premier League, a la que llegó tras no renovar su contrato con el París SG al término del curso pasado.

Los goles de Cavani han ayudado a los 'Red Devils' a tener casi garantizado el subcampeonato y a alcanzar la final de la Europa League, que jugará contra el Villarreal español el 26 de mayo en Gdansk (Polonia).

"A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa", declaró Cavani en el comunicado transmitido a través de las redes sociales del club.

"Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales", añadió el 'Matador'.

"Desde el primer momento que llegué sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esto te da la oportunidad perfecta para desarrollar tu mejor fútbol, así que quiero darle las gracias por ello", agregó.

Cavani tuvo también palabras para la hinchada del United, que no le ha podido ver en directo aún por la pandemia: "También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas y es algo que estoy deseando hacer".

Su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer volvió a insistir, tal como ha hecho en varios momentos de la temporada, en lo que ha aportado Cavani al plantel: "Cuando Edinson fichó por el club dije que le daría energía, poder y liderazgo al grupo, pero él aportó todo esto y mucho más".

"Como entrenador, estaba familiarizado con su historial de goles, pero creo que su personalidad es lo que más se ha destacado dentro del plantel. Cuenta con una mentalidad ganadora y una actitud implacable", agregó el técnico.

De la mano de Cavani, el United podría poner fin ante el Villarreal a una sequía de cuatro años sin títulos y a la mejor clasificación en la Premier League desde la retirada del legendario Alex Ferguson en 2013.