Chelsea destapó el futuro de Kendry Páez, pero dejó una gran incógnita

El Chelsea ya hizo gran parte de la tarea clasificándose para la final del Mundial de Clubes en donde espera rival entre el Real Madrid o el Paris Saint-Germain que definirán todo este miércoles 9 de julio. En las filas del cuadro inglés está Moisés Caicedo que es una de las grandes figuras y esperando su turno está Kendry Páez.

Los ‘Blues’ cerraron el fichaje del ecuatoriano, en aquel entonces de 16 años, pero no podían tener a Kendry Páez en la plantilla oficialmente hasta que cumpliera la mayoría de edad. Pasaron los dos años, y mientras tanto, crecían las dudas con el futuro del ex Independiente del Valle y de su rol que pudiera tener dentro de la institución.

Vea también: Deossa saldría de Monterrey: bicampeón de Champions hizo oferta por su fichaje

Enzo Maresca sentenció que lo iba a tener en cuenta para afrontar el Mundial de Clubes y finalmente, lo dejaron por fuera. Le permitieron entrenar con Racing de Estrasburgo, pero los franceses afirmaron que era algo momentáneo y que tenía que regresar a Londres.

Pero, antes del partido de la semifinal contra Fluminense, el director técnico italiano confirmó lo que sucederá con Kendry Páez en la institución inglesa. Dejó entrever que, durante esta temporada, el ecuatoriano tendrá que buscar equipo y que, posteriormente, en algún momento con más madurez y regularidad en la élite, pueda regresar.

“LO MEJOR ES QUE SE QUEDE EN EUROPA”, ENZO MARESCA SOBRE KENDRY PÁEZ

Al ser consultado por el futuro de Kendry Páez, Enzo Maresca reveló en diálogo con DSports que el jugador no estará vinculado al equipo, por lo menos no durante la temporada. Para ello, el entrenador italiano ya tendría un plan para definir el rol del ex Independiente del Valle, “Kendry está aquí con nosotros para estar con el grupo. Lo mejor para él es quedarse en Europa, jugando en una liga con 30-35 partidos y luego ya volver con nosotros”.

Con base en lo anterior, habrá que esperar que se defina el futuro del volante de 18 años en Europa. Aunque el equipo que más suena sería el Racing de Estrasburgo, todavía no se ha hecho oficial su vínculo con el club de la Ligue 1.

Le puede interesar: Jordan Barrera se va de Junior: un 'grande' pagó 4 millones de dólares

Además, dejando claro que a Enzo Maresca le gustaría que Kendry Páez pueda jugar en una liga de 30-35 fechas, tanto en la liga de Francia o en la de Alemania caería de perlas. La idea es que el ecuatoriano pueda jugar durante toda la temporada en otro equipo en condición de cedido.

KENDRY PÁEZ ESPERA DEFINIR SU NUEVO CLUB

Para estar más cerca del club entre lo que cabe, lo mejor para Kendry Páez sería firmar con el Racing de Estrasburgo durante su primera experiencia en Europa. Tendría la misma planificación que tuvo Andrey Santos que primero vistió los colores del elenco francés y ahora estuvo presente en el Mundial de Clubes y será protagonista en la temporada en la Premier League.

Lea también: JuanFer Quintero no jugaría en América ni en River Plate por regla de FIFA

En ese orden de ideas, lo mejor que le podría pasar es estar en condición de cedido en un equipo donde pueda tener regularidad como el Racing de Estrasburgo y llegue con varios partidos encima para mantenerse en la Premier League. Sin embargo, todavía no hay nada decidido con su nuevo equipo, pero todo parece indicar que será en Francia.