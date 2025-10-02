Chelsea es un Ecuador en Londres: confirman fichaje de joya ecuatoriana

Para nadie es un secreto que el Independiente del Valle es el equipo que más llama la atención en el exterior. Lo comprueban los fichajes de grandes equipos europeos que depositaron la confianza en Moisés Caicedo, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, entre otros. Ecuador sigue llamando la atención, y en esta oportunidad, el Chelsea volvió a fichar a otro ecuatoriano.

Primero fue Moisés Caicedo y luego fue Kendry Páez. Se interesaron por Joel Ordóñez y por Piero Hincapié, este último que terminó llegando a Londres, pero al Arsenal. Sin embargo, en últimas horas, desde Ecuador afirman que el Chelsea tendría todo cerrado con el Independiente del Valle y con Patrik Mercado, volante que ya ha tenido experiencia en la selección ecuatoriana.

Con solo 22 años, Patrik Mercado tendría su primera experiencia en Europa, nada más ni nada menos que con el Chelsea en donde, tal vez la adaptación no sería compleja, dado que tendría a Moisés Caicedo al lado como uno de sus principales compañeros para hacer más fácil su trayectoria en Londres.

CHELSEA Y PATRIK MERCADO TENDRÍAN UN PRINCIPIO DE ACUERDO

De acuerdo con información de Bolavip Ecuador, algunos medios de Quito habían demarcado que Patrik Mercado estaba por cerrar un acuerdo con un grande de Inglaterra. Ahí se reveló que sería nada más ni nada menos que el Chelsea que ha puesto sus ojos en varios representantes de la ‘Tri’ justo en un momento en el que el balompié ecuatoriano está pasando, tal vez por su mejor presente.

Además de todo, hace unos días, el gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales afirmó que un club inglés tenía todo avanzado con Patrik Mercado. Los ‘Blues’ se quedarán con el volante de 22 años que espera ser tenido en cuenta por Enzo Maresca cuando llegue a Inglaterra, que, probablemente será en diciembre cuando abra otra vez el libro de pases.

La idea del equipo londinense era nada más ni nada menos que ficharlo en verano, pero esto no fue posible por la necesidad de liberar jugadores extranjeros. En ese sentido, todo parece indicar que en diciembre sí podrá llegar el ecuatoriano que ya cuenta con convocatorias en la selección de Ecuador.

Sin duda alguna, jugar durante el próximo año será clave para Patrik Mercado que quiere ganarse su lugar en el equipo titular de la selección de Ecuador pensando únicamente en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.